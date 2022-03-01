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ماذا يعني رمز "punisher" على زي منفذي عملية الخضيرة ؟

الإثنين 28 مارس 2022 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يعني رمز "punisher" على زي منفذي عملية الخضيرة ؟



حيفا/سما/

أظهرت صور التقطت لمنفذي عملية مساء اليوم الأحد، في الخضيرة جنوب حيفا يلبسان زي (رمز المعاقِب) punisher.

والمعاقب “punisher ” شخصية اشتهرت في الأفلام وألعاب الفيديو الأمريكية كان أول ظهور له في شباط (فبراير) 1974.

وبونيشر يعني مطبق عدالة شارك في مهمات خطيرة في السابق من قتل وخطف وابتزاز وإكراه كافة أشكال العنف من التعذيب التي تعلمها في حربه ضد الجريمة، بعد ذلك تم قتل زوجته وطفله عن طريق عصابة.

بعدها عاد بونيشر لمواجهة تلك العصابة لكي يقتل كل أفرادها.

وفي عام 2017 أنتج مسلسل بنفس الاسم لصالح نتفليكس، مستوحى من نفس الشخصية.

وتم توثيق استخدام رمز المعاقِب من قبل الشرطة والجنود وحتى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية.

#حيفا #الخضيرة #عملية الخضيرة

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