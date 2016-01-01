  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الكشف عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة

الأحد 27 مارس 2022 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في الخضيرة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أنّ منفذي عملية إطلاق النار من مدينة وادي عارة شمال الدولة العبرية ويحملون الهوية الإسرائيلية".

وقالت مصادر محلية: "إنّ منفذي عملية الخضيرة المحتلة، هما خالد اغبارية وايمن اغبارية وهم من سكان مدينة أم الفحم.

و زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، مساء اليوم الأحد، أن الشابين اللذين نفذا عملية الخضيرة وأدت لمقتل شرطيين إسرائيليين، بأنهما ينتميان لتنظيم “داعش”.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية عن الجهاز، أن المنفذين هما خالد وأيمن اغبارية، وهما أبناء عمومة من سكان أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.


ووفقًا للقناة، فإن خالد كان اعتقل سابقًا لدى جهاز الشاباك بتهمة تأييد تنظيم داعش ومحاولة انضمامه إليه في سوريا، عام 2016.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المنفذين كانا بحوزتهما سلاح ام 16، و3 مسدسات، و3 سكاكين، وأكثر من 1100 رصاصة مختلفة.

ونشر الإعلام العبري مقطع فيديو للمنفذين من حساب أحدهما على شبكات التواصل وهما يعلنان بيعتهما لقائد داعش الجديد.



555

55555

#عملية اطلاق النار #الخضيرة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل اسرائيليين واصابة 10 آخرين بعملية إطلاق نار في الخضيرة واستشهاد المنفذين

لهذا السبب ..بينيت يمنع غانتس من حضور لقاء العاهل الأردني و الرئيس عباس

" ابن الكلب النائم" .. ترامب يشن هجومًا حادًا على بايدن ويصفه بأسوأ رئيس

الكشف عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة

قناة عبرية: هذا ما طرحه لابيد على وزراء الخارجية العرب في "قمة النقب"

هكذا نفذ الشهيدان "اغبارية" عملية اطلاق النار في الخضيرة ...

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مممم

ردود فعل إسرائيلية صاخبة حول عملية الخضيرة (فيديو)

هكذا نفذ الشهيدان "اغبارية" عملية اطلاق النار في الخضيرة ...

شرطة

بالفيديو: مقتل اسرائيليين واصابة 10 آخرين بعملية إطلاق نار في الخضيرة واستشهاد المنفذين

قناة عبرية: هذا ما طرحه لابيد على وزراء الخارجية العرب في "قمة النقب"

عباس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوزير الخارجية الأميركي في رام الله

الاتصالات الفلسطينية