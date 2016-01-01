الكشف عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، عن هوية منفذي عملية إطلاق النار في الخضيرة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أنّ منفذي عملية إطلاق النار من مدينة وادي عارة شمال الدولة العبرية ويحملون الهوية الإسرائيلية".

وقالت مصادر محلية: "إنّ منفذي عملية الخضيرة المحتلة، هما خالد اغبارية وايمن اغبارية وهم من سكان مدينة أم الفحم.

و زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، مساء اليوم الأحد، أن الشابين اللذين نفذا عملية الخضيرة وأدت لمقتل شرطيين إسرائيليين، بأنهما ينتميان لتنظيم “داعش”.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية عن الجهاز، أن المنفذين هما خالد وأيمن اغبارية، وهما أبناء عمومة من سكان أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.



ووفقًا للقناة، فإن خالد كان اعتقل سابقًا لدى جهاز الشاباك بتهمة تأييد تنظيم داعش ومحاولة انضمامه إليه في سوريا، عام 2016.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المنفذين كانا بحوزتهما سلاح ام 16، و3 مسدسات، و3 سكاكين، وأكثر من 1100 رصاصة مختلفة.

ونشر الإعلام العبري مقطع فيديو للمنفذين من حساب أحدهما على شبكات التواصل وهما يعلنان بيعتهما لقائد داعش الجديد.









