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قناة عبرية: هذا ما طرحه لابيد على وزراء الخارجية العرب في "قمة النقب"

الأحد 27 مارس 2022 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: هذا ما طرحه لابيد على وزراء الخارجية العرب في "قمة النقب"



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن وزير الخارجية يائير لابيد طرح على وزراء الخارجية العرب المشاركين في قمة النقب إمكانية إنشاء تحالف إقليمي.


ونقلت القناة عن مصادر مقربة من وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد أنه "بحث بالفعل مع وزارء الخارجية إمكانية إنشاء تحالف إقليمي - سواء فيما يتعلق بتهديدات الطائرات الإيرانية المسيرة دون طيار، أو فيما يتعلق بالهجمات البحرية أو على خلفية الحرب في أوكرانيا".


وأضافت المصادر: "في المحادثات الأولية بالفعل، وعلى خلفية الأحداث في أوروبا، تبرز أفكار بنية الأمن الإقليمي، سواء من الجو أو من البحر ومن تهديدات القرصنة".
ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلية في صحراء النقب.

وأعلنت مؤسسة الجيش الإسرائيلي حالة التأهب جنوبي البلاد خوفا من التهديدات الجوية خلال قمة النقب.


وانطلقت عدة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لتأمين وصول طائرات وزراء الخارجية العرب إلى قاعدة "نفاطيم" الجوية في مدينة بئر السبع.


ويشير مراقبون ووسائل إعلام عبرية إلى أن القمة ستركز في المقام الأول على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.

#لابيد #اسرائيل #وزراء الخارجية العرب

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