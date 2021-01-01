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حاملا مصحفا.. نشطاء يتداولون أحدث صورة لسيف الإسلام القذافي (شاهد)

الأحد 27 مارس 2022 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاملا مصحفا.. نشطاء يتداولون أحدث صورة لسيف الإسلام القذافي (شاهد)



وكالات/سما/

انتشرت صورة جديدة لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الساعات الماضية بعد أشهر من اختفائه عقب تقديم أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الليبية في نوفمبر 2021.

وظهر نجل القذافي وهو يرتدي قميصا أبيض وبلحية طويلة غزاها الشيب، ويمسك مصحفا أمام مكتبة منزلية.

كما ظهر في الصورة وبشكل واضح أصابعه المبتورة، علما أن ما يطلقون على أنفسهم "ثوار ليبيا" قطعوا 3 أصابع من اليد اليمنى لسيف الإسلام القذافي في العام 2011 ردا على تهديده لهم مشيرا بإصبعه.

وعلق محمد الغرياني أحد ثوار فبراير على الصورة منتقدا السخرية من سيف الإسلام القذافي حاملا القرآن الكريم، حيث قال "شن إلي يضحك فيكم على راجل شاد مصحف.. عشره سنين تقولو ميت وطلع بعده عليكم وخش الانتخابات وغير المعادلة".

يشار إلى أن نجل القذافي اختفى منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي.

وواجه سيف الإسلام مشكلة كبيرة إثر إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقه من محكمة الجنايات الدولية، ما دفع المفوضية العليا للانتخابات إلى استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تنصفه محكمة سبها وتقضي بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا.

#سيف الاسلام القذافي #معمر القذافي

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