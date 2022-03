يستخدم برا وبحرا وجوا..تعرف على أبرز خصائص صاروخ "كاليبر" الروسي (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، صورا لعملية إطلاق صواريخ من طراز "كاليبر" المجنحة، من البحر الأسود، حيث استهدفت بعض قواعد البنية التحتية للجيش الأوكراني في منطقة جيتومير.



وأكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية ذلك، وقالت إن "القوات الروسية أطلقت 6 صواريخ بعيدة المدى أصاب بعضها عدة مبانٍ".

وصواريخ "كاليبر" فوجئ بها الجيش الأوكراني حين استخدمتها موسكو بداية عمليتها العسكرية في شن ضربات جوية بعيدة المدى طالت أهدافا أرضية ومطارات ومستودعات وقود ومراكز القيادة الأوكرانية.

A salvo of 3M14K/T Kalibr cruise missiles launched from a Russian missile boat from the Black Sea at targets near Kyiv. Longer range strikes of this kind likely to define the weeks ahead in Ukraine. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/bZCRTmhja1