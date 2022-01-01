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وصول وزراء خارجية البحرين والامارات الى "اسرائيل" للمشاركة في "قمة النقب"

الأحد 27 مارس 2022 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول وزراء خارجية البحرين والامارات الى "اسرائيل" للمشاركة في "قمة النقب"



القدس المحتلة/سما/

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى "إسرائيل"، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة هي الأولى من نوعها تعقد في صحراء النقب.


وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن طائرة بن زايد حطت في قاعدة نفاطيم الجوية في مدينة بئر السبع بالنقب.


وقبل ذلك بوقت قصير وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل لحضور القمة.

ومن المقرر أن يشارك في تلك القمة أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.
كذلك، من المقرر أن يصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والمغربي ناصر بوريطة للمشاركة في القمة، التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها ستركز على "التهديدات الإيرانية".

#البحرين #الامارات #قمة النقب

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