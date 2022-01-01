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ألمانيا تعتزم شراء منظومة مضادة للصواريخ من "اسرائيل"

الأحد 27 مارس 2022 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تعتزم شراء منظومة مضادة للصواريخ من "اسرائيل"



برلين/سما/

تعتزم الحكومة الألمانية التي قررت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الاستثمار بشكل كبير في المجال الدفاعي، حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ.

 

وقال مقرر ميزانية الدفاع في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) أندرياس شفارتز: إن "علينا أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي. لذلك نحن بحاجة بشكل سريع إلى درع صاروخية على نطاق ألمانيا".

 

وأضاف "المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 هي حلّ جيّد". وهذه المنظومة المضادة للصواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى.

 

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن القرار لم يُتخذ رسميًا بعد إلا أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، مؤيّد لفكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية.

 

وبحسب الصحيفة، يبلغ ثمن هذه المنظومة المستوحاة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي للدفاع الصاروخي، حوالي ملياري يورو وقد تصبح جاهزة للاستخدام اعتبارًا من العام 2025 في ثلاثة مواقع في ألمانيا.

 

ولم تكن ألمانيا تخصص في السنوات الأخيرة ميزانية كبيرة للدفاع إلا أنها قامت بتحول جذري تاريخي في أواخر شباط/فبراير، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي شكل صدمة للعالم بأسره.

 

وأعلن شولتس في 27 شباط/فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم الروسي، تخصيص مبلغ مئة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

#المانيا #اسرائيل #الصواريخ

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