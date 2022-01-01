"الكنيست" يهاجم بينيت لاستخدامه مصطلح "الضفة الغربية"

القدس المحتلة/سما/

تبني رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت مصطلح "الضفة الغربية" خلال تصريح له أثناء لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لقاء جمع بينهما اليوم الأحد في تل أبيب.



وقال بينيت "هذا الأسبوع سيجمع بين يوم الأرض وشهر رمضان للفلسطينين، والحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ".



ووفقا لما نقلته صحيفة يديعوت العبرية، فإن اليمين الإسرائيلي سارع بالرد أن "بينت اعتمد المصطلح الفلسطيني بدلا من أن يستعمل المصطلح " يهودا والسامرة ".



وانتقد عضو الكنيست صوفر الأمر قائلا "هذه ليست دبلوماسية ولا أفكار سياسية، وليس من المستغرب أن تكون هذه بداية خطيرة لمستقبل يهودا والسامرة".



وقال عضو الكنيست إيتمار بن غفير "أمر لا يصدق أن يتبنى رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت الرواية الفلسطينية، وهذا لا يتوافق مع سياسة الاستيطان ولا الصهيونية".