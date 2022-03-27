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بريطانيا: سنرفع العقوبات عن روسيا حال تنفيذ هذا الشرط

الأحد 27 مارس 2022 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: سنرفع العقوبات عن روسيا حال تنفيذ هذا الشرط



لندن/سما/

وضعت بريطانيا شرطا، من أجل رفع العقوبات التي فرضتها على موسكو، وطالت الكثير من الأصول الروسية وحتى المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وزيرة الخارجية ليزا تراس، إن العقوبات، سترفع في حال وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار، وسحبت قواتها من أوكرانيا وفقا لصحيفة "صندي تليغراف".

وأشارت إلى أن على الكرملين أن يتعهد أيضا بعدم ارتكاب أي عدوان آخر ضد أوكرانيا حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية.
 

وعلى غرار دول غربية أخرى، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة روسية أو بيلاروسية في الأسابيع الأخيرة. وآخر دفعة من العقوبات كانت قبل يومين.

وهذا الموقف يتقاطع مع موقف الولايات المتحدة، التي أعلنت سابقا أن العقوبات على روسيا ليست دائمة، وستزول في حال غيرت موسكو موقفها.

وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أنها أنشأت وحدة متخصصة في المفاوضات داخل وزارتها لمساعدة أوكرانيا في محادثاتها مع روسيا. لكنها حذرت من أنها لن تكون مفيدة إلا إذا كان "الروس جادين" في استعدادهم للتفاوض.

#بريطلانيا #روسيا #أوكرانيا

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