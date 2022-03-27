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جدول مواعيد مباريات البطولة الرمضانية لأندية غزة

الأحد 27 مارس 2022 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مواعيد مباريات البطولة الرمضانية لأندية غزة



غزة / سما /

جدولت اللجنة المنظمة لبطولة "الشيخ أحمد ياسين" الرمضانية التنشيطية لأندية غزة، مباريات الدور الأول للبطولة التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وستنطلق البطولة يوم الأحد الثالث من إبريل المقبل وستقام المباريات الساعة الثالثة عصراً.

وجاءت القرعة على النحو التالي: 

???? أندية غزة والشمال (يتأهل أول كل مجموعة إلى التصفيات النهائية)

✴️ المجموعة الأولى (خدمات الشاطئ، غزة الرياضي، خدمات جباليا).

✴️ المجموعة الثانية (الهلال، الصداقة، التفاح)

✴️ المجموعة الثالثة (شباب جباليا، الأهلي، نماء، بيت حانون الأهلي)

✴️ المجموعة الرابعة (بيت حانون الرياضي، الشجاعية، المجمع الإسلامي، الجلاء)

???? أندية الوسطي والجنوب (يتأهل أول كل مجموعة وثاني المجموعة التي تضم 4 فرق)

✴️ المجموعة الأولى (شباب خانيونس، خدمات خانيونس، خدمات النصيرات)

✴️ المجموعة الثانية (اتحاد خانيونس، الأقصى، خدمات البريج)

✴️ المجموعة الثالثة (خدمات رفح، شباب رفح، أهلي النصيرات، شباب الزوايدة)

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي: 

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#البطولة الرمضانية #غزة #الشيخ أحمد ياسين

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