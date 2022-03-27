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ابنة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تكشف: والدي فاقد للوعي من 3 أيام

الأحد 27 مارس 2022 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تكشف: والدي فاقد للوعي من 3 أيام



وكالات / سما /

تعرض الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالجيزة، وخضوعه للعلاج.

وكشفت سحر أبو زهرة ، ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل حالته الصحية، حيث أكدت أنه فقد الوعي منذ 3 أيام.

وأضافت :"  عنده كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة".

من جانبها قالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي ، بأن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعرض لكسر في الحوض مجددا بعد سقوط في منزله بشكل مفاجئ".

وأضافت الفنانة نهال عنبر، "ويعانى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أيضا من التهاب خفيف في الرئة، وهو حاليا متواجد داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم".

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اسمه بالكامل عبد الرحمن عبد الرحمن محمود أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

#عبد الرحمن أبو زهرة #الفنان #فقدان الوعي

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