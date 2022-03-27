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رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

الأحد 27 مارس 2022 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022



وكالات / سما /

روج الفنان رامز جلال، لبرنامجه الجديد المنتظر عرضه في شهر رمضان 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "رامز"، الأفيش الخاص بالبرنامج وعلق عليه قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر رامز موفي ستار إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٢".

وكان رامز جلال قدم في رمضان 2021 برنامج "رامز عقله طار"، وتدور فكرة المقلب حول استضافة الفنان ضحية المقلب لافتتاح مدينة ملاهي "باز لاند"، ويستقبل الضيف الفنان حسن العسيري، ويأخذه في جولة بالمكان قبل خوض لعبة Paint Ball التي يبدأ من خلالها المقلب، قبل الانتقال إلى مقابلة مع المذيعة سارة مراد، وهي الفترة التي يستعد فيها رامز جلال لمقابلة ضيفه متنكرا في شخصية "بهجان"، والركوب سويًا في لعبة "هوب دروب".

#رامز جلال #رمضان #إنستجرام

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