إنستجرام سيسمح قريبًا بالرد على القصص بالرسائل الصوتية - تعرف

وكالات / سما /

مؤخرًا أدخلت انستجرام إبداءات الإعجاب الخاصة كطريقة إضافية للتفاعل مع القصص، وفقا لتقرير engadged.

ويبدو أن الشركة قد تضيف قريبًا طريقة أخرى للرد على المقاطع والصور المؤقتة من أصدقائك حسب المطور أليساندرو بالوزى، والمعروف بتطبيقات الهندسة العكسية للعثور على دليل على الميزات الجديدة يعمل Instagram على السماح للأشخاص بإرسال رسائل صوتية ردًا على القصص.

وشارك Paluzzi لقطة شاشة لميزة الواجهة الجديدة، وسنلاحظ هنا أنه ليست كل ميزة تعمل عليها الشركة خلف الكواليس تنتهي في إصدار عام.

وعندما قدم Instagram إبداءات الإعجاب الخاصة بالقصص قال إن الدافع هو تقليل فوضى البريد الوارد.

وقد تتعارض إضافة خيار إرسال رسائل صوتية مع هذه الفلسفة ، ولكنها ستجعل من السهل القيام بشىء يمكنك القيام به بالفعل داخل التطبيق.