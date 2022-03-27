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أميركا تستعد لإقرار الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

الأحد 27 مارس 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميركا تستعد لإقرار الجرعة الرابعة من لقاح كورونا



وكالات / سما /

تستعد إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لإقرار جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا لأي شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكثر.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الجرعة الرابعة تهدف إلى توفير "حماية إضافية"، وسط مخاوف من انتقال إحدى سلالات أوميكرون الفرعية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان عن إقرار جرعات معززة ثانية من لقاحات فايزر وموديرونا قد يتم يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن تستهدف الجرعة الرابعة الأشخاص الذين حصلوا على الثالثة قبل 4 أشهر على الأقل. وحاليا، تتم توصية الأشخاص، الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بالجرعات المعززة.

وأثارت مسألة الجرعات المعززة أياما من النقاش والجدل بين مسؤولي الصحة في إدارة جو بايدن والمجتمع العلمي.

ويأتي ذلك، فيما يتخوف العالم من موجة جديدة من كورونا، مع انتشار المتحور الذي يعرف باسم "بي أيه 2"، وهو سلالة فرعية من أوميكرون، في عدد من دول العالم.

 
#الولايات المتحدة #لقاح كورونا #كورونا

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