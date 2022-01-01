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فيديو.. "الطواحين" يرتقي لقمة دوري الممتازة وفوزان في الدرجة الأولى

الأحد 27 مارس 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "الطواحين" يرتقي لقمة دوري الممتازة وفوزان في الدرجة الأولى



غزة / سما /

خطف اتحاد خانيونس انتصارا ثمينا من "أنياب" الصداقة (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الطواحين" بفوزه الغالي إلى عدي الغلبان الذي سجل هدف المباراة الوحيد (49).

 وبهذا الفوز رفع الفائز رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، وبقي رصيد الصداقة عند 16 نقطة في المركز الثامن.

الدرجة الأولى

وفي دوري الدرجة الأولى قلب الأقصى تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

ورفع الأقصى رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد خدمات خانيونس عند 20 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية حقق المجمع الإسلامي فوزاً مهماً بهدفين نظيفين على الجلاء؛ ليرفع المجمع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الجلاء عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

#اتحاد خانيونس #دوري الممتازة #الصداقة

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