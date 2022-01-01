خدمات البريج يسجل فوزاً جديدا في دوري السلة

الوسطى / سما /

واصل خدمات البريج انتصاراته في دوري "جوال" لكرة السلة للدرجة الممتازة، عقب فوزه على خدمات رفح بنتيجة (54/76)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة بمخيم البريج.

ونجح خدمات البريج بالفوز باللقاء، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 10/26 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 9/13 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 20/24 لصالح خدمات رفح

الربع الرابع: 11/17 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، موسى غنام، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي محمد العالول، ميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.