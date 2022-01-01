صحيفة إسبانية تصدم برشلونة وتكشف عن وجهة ديمبلي القادمة

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجهة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

وحاول برشلونة تجديد عقد اللاعب في الأشهر الماضية، ولكنه طلباته المالية كانت تقف عائق أمام تجديد عقده، ومن المقرر رحيله هذا الصيف.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "آس" الإسبانية، فإن عثمان ديمبلي وقع بالفعل على عقود انضمامه الى باريس سان جيرمان.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة حول تطورات مستقبل ديمبلي: "حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا برغبته في البقاء، لا أعرف ما إذا اتصل بنا ممثله، لكن أعتقد أنه لم يقم بذلك، وإلا لكنت علمت بالأمر”.