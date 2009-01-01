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ريال مدريد يتطلع لبيع 3 لاعبين في الصيف

الأحد 27 مارس 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتطلع لبيع 3 لاعبين في الصيف



وكالات / سما /

بدأ نادي ريال مدريد خطة للتجهز لنافذة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يسعى النادي العاصمي الإسباني لبيع بعض اللاعبين وإفساح هامش كبير من الأجور للقيام بصفقات كبرى من جديد في الصيف القادم واستقدام لاعبين من فئة كيليان مبابي و إيرلينج هالاند.

ورغم أن ريال مدريد يتمتع بحالة اقتصادية مستقرة ومميزة، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة النادي يُفكر في القيام بسوق انتقالات ضخم يُمكن مقارنته بسوق عام 2009 بجلب النجوم البارزين إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

ولكن في ظل المطالب العالية لهؤلاء النجوم والرواتب العالية التي سيحصلون عليها فإن النادي يريد العمل على ضمان خروج بعض اللاعبين.

ويغادر لاعبين أمثال جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو على الأرجح عند انتهاء عقودهم بنهاية الموسم وبالإضافة لذلك هناك عدد قليل من الأسماء الأخرى التي قد تغادر في عمليات بيع.

وذكر تقرير صادر من صحيفة الأس الإسبانية بأن الريال يريد بيع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بالإضافة إلى ماريانو دياز وإدين هازارد، والذين تبلغ فواتير أجورهم مجتمعة حوالي 50 مليون وسيكون بيعهم خطوة ممتازة لإفساح المجال للنادي للتعاقد مع أكثر من نجوم وإنعاش ذاكرة الجماهير بالصفقات التاريخية التي تميز بها الريال طوال تاريخه.

#ريال مدريد #الانتقالات

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