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دورتموند يُحدد بديل هالاند من الدوري الألماني

الأحد 27 مارس 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يُحدد بديل هالاند من الدوري الألماني



وكالات / سما /

أكدت صحيفة بيلد الألمانية بأن نادي بوروسيا دورتموند بدأ بالفعل البحث عن بديل للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، وأنه ربما يكون المهاجم التشيكي باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن هو صاحب الملف الشخصي المناسب لخلافة النجم النرويجي في الموسم القادم.

ويبدو وأن النادي الألماني لا يريد إضاعة المزيد من الوقت، وبدأ بالعمل على استبدال هالاند منذ الآن لأنه مثل السر المكشوف، حتى لم يعلن النرويجي بصفة رسمية مغادرته للنادي الألماني، لكن من المعروف بأنه يفُاضل حالياً ما بين الانتقال إلى مانشستر سيتي أو ريال مدريد.

ويبدو بأن نادي أسود الفيستفاليا لا يريد المراهنة على موهبة جديد للموسم القادم بل يريد لاعباً يملك فورمة جيدة وأرقام تهديفية لذلك سيكون باتريك شيك هو الاسم المناسب.

ونجح شيك نجم روما السابق في تسجيل 20 هدفاً في 20 مباراة خاضها مع ليفركوزن هذا الموسم في الدوري الألماني، كما كان هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة برصيد 5 أهداف وهو نفس رصيد كريستيانو رونالدو.

ولكن أكبر عائق ربما يواجه دورتموند هو المبلغ الذي قد يطلبه ليفركوزن للتخلي عن لاعبه، وخصوصاً وأن النادي الألماني الآخر سيكون على دراية بمبلغ الـ75 مليون يورو التي سيحصل عليها دورتموند من بيع هالاند وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولهذا السبب يتوقع المراقبين مغالاة كبيرة من ليفركوزن في عملية المفاوضات.

#بوروسيا دورتموند #الدوري الألماني #هالاند #برشلونة #ريال مدريد

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