إسبانيا تخطف فوزاً مثيراً من ألبانيا ودياً

وكالات / سما /

خطفت إسبانيا فوزاً مثيراً من ألبانيا، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء أمس السبت، في ملعب باور 8 في مدينة برشلونة الكتالونية، تحضيراً للاستحقاقات القادمة لكلا المنتخبين.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين الفريقين، رغم تعدد المحاولات على كلا المرميين، ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الفترة الأولى، كما بدأت بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، كرر كل منتخب محاولاته بغية معرفة طريق الشباك، لتتأجل مهمة فض عذرية الشباك حتى وصول الدقيقة 75، حين سجل فيران توريس، جناح برشلونة، الهدف الأول لمصلحة منتخب بلاده.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق، تمكن ميرتو أوزوني من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الألباني، لكن ذلك لم يؤثر على عزيمة رجال المدرب لويس إنريكي في الدقائق القليلة المتبقية من اللقاء.

ونجح داني أولمو في إعادة الأمور لنصابها بتسجيل هدف الفوز لإسبانيا، في الدقيقة الأولى من الوقت المبدد، ليفوز الماتادور في نهاية المطاف بنتيجة 2-1.

وفي سياق ودي أيضاً، تعادلت بلجيكا بهدفين لمثليهما مع نظيرتها إيرلندا، بينما تعادلت كرواتيا بهدف مع نظيرتها سلوفينيا.