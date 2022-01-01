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مدرب شباب رفح يأسف للسقوط أمام المكبر ويعدد أسباب الخماسية

الأحد 27 مارس 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب شباب رفح يأسف للسقوط أمام المكبر ويعدد أسباب الخماسية



رام الله / سما /

أبدى خالد كويك المدير الفني لنادي شباب رفح أسفه للسقوط الكبير الذي حدث للفريق أمام جبل المكبر والخسارة بخماسية مقابل هدف في نصف نهائي بطولة القدس والكرامة.

وكان شباب رفح قد تأهل من دور المجموعات بعد التعادل (1/1) أمام شباب الخليل والخسارة (1/0) أمام الوحدات الأردني، قبل أن يخسر (5/1) من جبل المكبر.

وقال كويك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أن الفريق تأثر بضغط المباريات بعدما لعب 3 مواجهات خلال 6 أيام فقط وهو ما لم يعتد عليه الفريق مسبقاً.

ونوه كويك إلى أنه توقع أن يتأثر أداء الفريق بسبب الإجهاد البدني لكنه لم يتوقع ما حدث بهذه الصورة أمام المكبر.

وكشف كويك أنه طلب من اللاعبين بين الشوطين بالضغط في الشوط الثاني لمحاولة العودة لكن الهدف الرابع في بداية الشوط الثاني قتل الأمل لدى الفريق ما دفع الجهاز الفني لإجراء تغييرات لتقليل الخسارة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني كان يعلم مستوى فريق جبل المكبر الذي استغل كل الفرص التي أتيحت له وسجل خماسية.

#خالد كويك #شباب رفح #جبل المكبر

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