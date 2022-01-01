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هارتس : وزير الخارجية الأردني لن يشارك بـ"قمة النقب" بين إسرائيل والولايات المتحدة و 4 دول عربية

الأحد 27 مارس 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : وزير الخارجية الأردني لن يشارك بـ"قمة النقب" بين إسرائيل والولايات المتحدة و 4 دول عربية



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لن يشارك اليوم الأحد في "قمة النقب التاريخية" التي تستضيف فيها إسرائيل الولايات المتحدة و 4 دول عربية.

وبالرغم من توقعات حول توجه الصفدي اليوم إلى إسرائيل للمشاركة في "مؤتمر النقب"، أشارت "هآرتس" في تقرير لها إلى أن "الصفدي لن يسبق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي سيصل رام الله غدا الاثنين للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس". 

وسيشارك بالقمة المقرر إجراؤها في سديه بوكير بالنقب لأول مرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى جانب نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، بالإضافة إلى وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، من الجانب العربي.

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