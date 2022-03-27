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تنطلق اليوم.. قمة إسرائيلية عربية أمريكية على مستوى وزراء الخارجية

الأحد 27 مارس 2022 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنطلق اليوم.. قمة إسرائيلية عربية أمريكية على مستوى وزراء الخارجية



القدس المحتلة / سما /

من المقرر ان تنطلق اليوم الأحد في إسرائيل، القمة الإسرائيلية العربية الأمريكية على مستوى وزراء الخارجية.

وقالت قناة كان العبرية، إنه "من المقرر أن تنطلق اليوم القمة الإسرائيلية العربية الأمريكية على مستوى وزراء الخارجية في إسرائيل، وإيران في صلب المحادثات".

وكان مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أعلن في وقت سابق أنه "بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد أول قمة سياسية من نوعها في إسرائيل يومي الأحد والاثنين".

وأضاف أن القمة ستكون بمشاركة 5 وزراء خارجية من "إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين".

بدوره قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، "أهنئ وزير الخارجية يائير لبيد على نيته عقد القمة المهمة المتوقعة بمشاركة وزراء خارجية الدول التي وقعنا معها اتفاقيات التطبيع".

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