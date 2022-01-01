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بايدن: لا يمكن لبوتين أن يبقى في السلطة.. والبيت الأبيض يعلق (فيديو)

الأحد 27 مارس 2022 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: لا يمكن لبوتين أن يبقى في السلطة.. والبيت الأبيض يعلق (فيديو)



واشنطن/سما/

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة وإن حربه على أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي لموسكو.

وأضاف بايدن أمام حشد في وارسو “لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة”.

وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الثاني الآن، وحدت الغرب، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولم يسبق له أن سعى لمحو روسيا.

 

وعلق مسؤول بالبيت الأبيض على تصريحات بايدن بالقول إن الرئيس لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا.

وأوضح قائلا “قصد الرئيس أن بوتين لا يمكن السماح له بالاستقواء على جيرانه في المنطقة.(الرئيس) لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام”.

بدوره، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تعليق بايدن، قائلا إن الروس هم من يختارون الشخص الذي يريدونه زعيما لهم.

وردا على سؤال عن تعليق بايدن قال بيكوف “هذا أمر لا يقرره بايدن. رئيس روسيا ينتخبه الشعب الروسي”.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف أيضا نظيره الروسي، في وقت سابق اليوم،  بالـ”جزّار” خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو.

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