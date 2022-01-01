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مذبحة سداسية في ريال مدريد لجمع مبابي وهالاند

الأحد 27 مارس 2022 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مذبحة سداسية في ريال مدريد لجمع مبابي وهالاند



مدريد/سما/

يحرص ريال مدريد على التخلص من بعض لاعبيه هذا الصيف، في محاولة لتمويل التحركات الكبرى في سوق الانتقالات المقبلة.
 
وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وتشير التقارير أيضا إلى أنه لم يفقد الأمل في ضم مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

وفي حين سيكون مبابي قادرًا على الانتقال إلى ريال مدريد مجانا، إلا أنه ما تزال هناك مدفوعات كبيرة للوكلاء، فيما يملك هالاند شرطا جزائيا في عقده بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني، ويتطلع إلى راتب قدره 500 ألف إسترليني في الأسبوع.
 
وذكرت صحيفة "آس"، أن ريال مدريد يدرك حاجته لخفض فاتورة رواتبه، ما دفعه للتخلص من الثلاثي إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وأضافت أن هازارد يحصل على إجمالي 30 مليون يورو في الموسم، بينما يجني الصربي يوفيتش 10 ملايين، وماريانو 9 ملايين، مشيرة إلى أن "الرقم الإجمالي الذي سيتم توفيره من هذه الرواتب 49 مليون يورو".
 
وزادت: "سوف يتخلص ريال مدريد أيضا من رواتب المنبوذين جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو".

ويحصل بيل على 30 مليون يورو سنويًا، بينما يتقاضى مارسيلو وإيسكو 16 و14 مليون يورو على التوالي

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