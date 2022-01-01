بينيت: "إسرائيل" تعبر عن أسفها للسعودية إثر اعتداء الحوثيين الخطير

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء السبت، إن "إسرائيل تعبر عن أسفها للمملكة العربية السعودية إزاء الاعتداء الخطير الذي قاده الحوثيون المدعومون من قبل إيران".

وأضاف رئيس الحكومة أن "هذا الاعتداء يشكل دليلا آخر على أن العدوان الإقليمي الإيراني لا يعرف الحدود وهو يعزز القلق من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية".

وهذه هي المرة الأولى، التي تعبّر فيها "إسرائيل عن أسفها" من عمليات استهداف الحوثيين للعمق السعودي.

ويأتي هذا التصريح، ساعات قبل انعقاد "قمة النقّب التاريخية" التي ستعقد، يومي الأحد والإثنين، في مستوطنة "سدي بوكر" حيث يقع ضريح دافيد بن غوريون، التي ستجمع؛ وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وكان قد استهدف الحوثيون، مساء أمس الجمعة، منشآت طاقة جنوبي السعودية، وأصابوا محطة لتوزيع الكهرباء ومنشآت نفطية تابعة لـ"أرامكو".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الجمعة، إننا "استهدفنا منشآت حيوية في الرياض ومصافي في رأس تنورة ورابغ". وأضاف "استهدفنا منشآت لأرامكو في جازان ونجران".