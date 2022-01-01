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أدهم نابلسي: اتخذت قرار الاعتزال لهذه الاسباب (فيديو)

السبت 26 مارس 2022 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أدهم نابلسي: اتخذت قرار الاعتزال لهذه الاسباب (فيديو)



عمان/سما/

 كشف الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، تفاصيل اتخاذه قرار اعتزال الغناء.

وقال إنهّ كان في صدد التحضير لمجموعة غنائية جديدة من المفترض أن يبدأ بتسجيلها داخل الاستديو بعد انتهاء شهر رمضان الماضي، لكن التردد أصابه، فظل يفكر بالأمر طويلاً حتى الأيام الأخيرة من شهر الصوم، حتى “منحه الله القوة” للتراجع عن هذا القرار، على حد تعبيره.

 

وأوضح أن فكرة الاعتزال بدأت تراوده إلى أن استخار الله وأخذ القرار النهائي بالابتعاد عن الفن، مؤكداً شعوره بالراحة الكبيرة.

يُذكر أن نابلسي حصل أخيراً على إجازة في تلاوة القرآن الكريم، بعد أن ختم قراءته الخميس في أحد المساجد بالأردن.

#أدهم نابلسي #الاعتزال

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