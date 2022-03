بلينيكن إلى "إسرائيل" والضفة "للتواصل مع الأصدقاء القدامى"‏

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، سفره إلى إسرائيل والضفة الغربية ‏والمغرب والجزائر.‏



وغرد على "تويتر" أنه "يغادر وارسو اليوم متجها إلى" إسرائيل" والضفة الغربية والمغرب والجزائر، ويتطلع إلى التواصل مع الأصدقاء القدامى، وتعميق العلاقات، بينما يعمل للبناء على شراكات أمريكية واسعة النطاق".

Leaving Warsaw today for Israel and the West Bank, Morocco, and Algeria. Looking forward to connecting with old friends and deepening ties as we work to build on our wide-ranging partnerships. pic.twitter.com/wbUo82qphZ