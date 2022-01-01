فيديو: جبل المكبر يكتسح شباب رفح بنصف نهائي "القدس والكرامة"

الرام/سما/

اكتسح فريق جبل المكبر نظيره شباب رفح بخماسية لهدف مساء السبت في ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة "القدس والكرامة" لكرة القدم.

وأحرز خماسية جبل المكبر شهاب قنبر "هاتريك" في الدقائق 34، و37، و60 على التوالي، وزيد قنبر بالدقيقة 39، وأمير نفاع في الدقيقة 53، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لشباب رفح طارق أبو غنيمة بالدقيقة 93، علمًا أن المباراة شهدت إهدار ركلة جزاء عبر شهاب قنبر في الدقيقة 44، بعدما تصدى لها عبد الله شقفة حارس مرمى شباب رفح ببراعة.

وبهذه النتيجة، صعد جبل المكبر للنهائي المقرر يوم الثلاثاء القادم على ملعب الشهيد فيصل الحسيني أيضًا، وينتظر الفائز من لقاء الوحدات والفيصلي الأردنيين مساء اليوم، بينما يلعب شباب رفح مع الخاسر في لقاء المركز الثالث الاثنين المقبل.