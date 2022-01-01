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التحالف العربي يشن هجوما عنيفا على مدينة الحديدة اليمنية

السبت 26 مارس 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف العربي يشن هجوما عنيفا على مدينة الحديدة اليمنية



الرياض/سما/

أعلن التحالف العربي في اليمن يوم السبت بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة.

وذكرت وسائل إعلام أن انفجارات كبيرة هزت وسط مدينة الحديدة غربي اليمن.

وصرح مراسل RT في اليمن بأن الحوثيين أعلنوا سقوط ضحايا مدنيين في غارة استهدفت مركزا صحيا في جزيرة كمران بالحديدة.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالحديدة.

 

وفي وقت سابق أفادت قوات التحالف بمقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

كما كشفت القوات إحباط هجوم كان وشيكا على ناقلات للنفط، حيث تم تدمير 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن أنه أمهل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية ثلاث ساعات لإخراج أسلحتها من مينائي الحديدة والصليف المطلين على البحر الأحمر ومطار صنعاء الدولي.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن، حيث أعلن التحالف عن إطلاق "عملية استجابة" بهدف "تحقيق مبدأ الأمن الجماعي"، ردا على سلسلة هجمات شنها الحوثيون على منشآت داخل المملكة.

وأكد التحالف يوم الجمعة تضرر منشآت استهدفها الحوثيون في المملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.

#السعودية #اليمن #الحوثيون

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