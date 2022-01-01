بايدن يطلق وصفا جديدا على بوتين ويتحدث عن "المادة المقدسة" للناتو

وارسو/سما/

بعد أن وصفه بـ"مجرم حرب" قبل أسابيع، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن ليوجه وصفا جديدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وسط تصاعد الأزمة في أوكرانيا.



ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار"، خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، السبت.

وردا على سؤال حول رأيه "بفلاديمير بوتن نظرا لما يفعله بهؤلاء الناس"، قال بايدن "إنه جزّار".

وقال بايدن إنه لا يعتقد بأن روسيا غيرت استراتيجيتها من حربها على أوكرانيا، وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز على "التحرير" الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها، قال بايدن "لست متأكدا أنهم فعلوا ذلك".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".



وقال بايدن لدودا: "يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريّتنا"، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأميركي محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الاجتياح الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى أن الوزراء الأربعة "تحدثوا بشأن نتائج القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي في 24 مارس في بروكسل والتزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".



وتابع في بيان أن بلينكن وأوستن "وعدا بتقديم دعم مستمرّ للاستجابة للحاجات الانسانية والأمنية والاقتصادية لأوكرانيا فيما دخل الاجتياح الواسع النطاق للرئيس بوتن شهره الثاني".

وكان بايدن قد التقى وزير الخارجية الأوكراني في واشنطن في 22 فبراير، أي قبل يومين من بداية الاجتياح. والتقى بعدها كوليبا في بولندا عند الحدود الأوكرانية في 5 مارس.

وصل بايدن إلى بولندا، الجمعة، بعد سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، وبدأ محادثاته مع نظيره البولندي أندريه دودا ظهر السبت.

ومن المقرر أن يلتقي لاجئين أوكرانيين في مركز استقبال أقيم في ملعب وطني في وارسو، على أن يلقي كلمة في نهاية فترة ما بعد الظهر في القصر الملكي في وارسو، قبل أن يعود إلى واشنطن.