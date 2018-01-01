مصرع عامل من شفاعمرو

شفا عمرو/سما/

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، من شفاعمرو مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة خلال عمله في محل للخردة في بلدة عبلين، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن "مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا، عند الساعة 15:13، حول شخص عالق تحت رافعة شوكية في عبلين إثر انقلابها، وعملت الطواقم على تخليص الشاب بيد أنه جرى إقرار وفاته في المكان".

وجاء في بيان للشرطة أن "شابا من شفاعمرو تعرض لحادث عمل في محل للخردة بين شفاعمرو وعبلين، وذلك إثر انقلاب رافعة خلال رفع سيارة في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 18 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.