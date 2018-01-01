لوفيغارو: دبلوماسيون إسرائيليون في باريس لهذا السبب..

باريس/سما/

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إنه بعد نحو أربع سنوات من الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 (JCPOA) الذي قرره دونالد ترامب في مايو 2018، هناك تسوية جديدة جاهزة تقريبًا بين طهران وواشنطن والأوروبيين والصين وروسيا. إلا أن هناك عائقين “خارجيين” يحولان دون توقيعها في الوقت الحالي: من جهة، الطلب الإيراني بإزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب. من جهة أخرى، طلب روسيا إعفاء تعاونها النووي المدني مع إيران من العقوبات المرتبطة بغزوها لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أنه في هذا السياق زار اثنان من كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين باريس هذا الأسبوع ليشرحا لنظرائهم الفرنسيين قلق بلادهم حيال سباق إيران لامتلاك القنبلة الذرية.

الدبلوماسيان هما ألون بار، مدير الشؤون السياسية لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وجوشوا زرقا مدير الشؤون الاستراتيجية للوزارة نفسها – وعلى أساس أنه الرجل المكلف بمتابعة الملف الإيراني. وقد تحدثا لـ“لوفيغارو” معتبرين الاتفاقية التي توشك الأطراف على التوقيع عليها بأنها “أسوأ” من اتفاقية عام 2015 – في ذلك الوقت شجبها بشدة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي شجع دونالد ترامب على الخروج منها.

و إذا كان المفاوضون اليوم قد وافقوا على نص مشابه تمامًا للنص القديم، “فإنهم لم يأخذوا في الحسبان المعرفة الفنية التي اكتسبتها” طهران منذ استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في نهاية عام 2021. العلماء الإيرانيون لديهم الآن كمية (من الوقود النووي) والخبرة التي يتطلبها تخصيبه بشكل أسرع”، كما يقول جوشوا زرقا.

علاوة على ذلك، فإن مسودة الاتفاقية ستشير فقط بشكل غير مباشر إلى الصواريخ الباليستية ولن تتناول “الأنشطة الإقليمية” لنظام الملالي – دعم حزب الله في لبنان وسوريا، والميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن… قبل عشرة أيام، أعلنت إيران أنها دمرت بهجوم صاروخي مركزا سريا للمخابرات الإسرائيلية في أربيل في كردستان العراق.

واعتبرت “لوفيغارو” أنه إذا كانت الاعتراضات الإسرائيلية لا يبدو أنها ستؤثر على إبرام صفقة، فإن إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية قد يمنع كل شيء. ومن الجانب الإيراني يعتقد أن هذا جزء من رفع العقوبات والنظير المتوقع لتجميد برنامجها النووي وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولا يبدو أن إدارة بايدن قد اتخذت قرارها، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قال إن واشنطن “مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة” للتوصل إلى اتفاق مع طهران. يمكن أن تنطبق هذه الصيغة على وضع الحرس الثوري والإعفاءات التي تطالب بها روسيا لمواصلة تعاونها النووي مع إيران، تقول ”لوفيغارو”.

وأوضحت “لوفيغارو” أن الكونغرس الأمريكي يميل بشكل علني أكثر من البيت الأبيض إلى جانب الدولة العبرية، التي تخشى عواقب رفع العقوبات. يقول ألون بار: “سيكون لدى الإيرانيين المزيد من الأموال لتمويل حزب الله ومواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”. وإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية يشكل “قبل كل شيء أداة اقتصادية قوية للغاية، لأنه يحظر أي تجارة معها، ومع ذلك، فإنهم مرتبطون بما يقرب من نصف الاقتصاد الإيراني”، كما يشير جوشوا زرقا. ويوضح ألون بار أن المخاوف الإسرائيلية ”مشتركة” في الشرق الأوسط: يوم الثلاثاء الماضي، التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت بقادة مصريين وإماراتيين في شرم الشيخ.

تعتقد إسرائيل أن اتفاقًا سيئًا سيكون أسوأ من عدم وجود اتفاق مصحوبًا بضغط دولي مستمر: “على الأقل العقوبات موجودة ولها تأثير”، كما يقول جوشوا زرقا. إذا تم التوصل إلى حل وسط على الرغم من كل شيء، “سوف نعبر عن وجهة نظرنا بوضوح شديد، لكننا لن نسعى إلى تخريبها”، يتعهد ألون بار. ومع ذلك، فإن “مخاطر المواجهة ستزداد بشكل كبير، كما يحلل جوشوا زرقا، قائلا: “سيكون الإيرانيون أكثر جرأة وسيبذلون المزيد من الوسائل في سوريا، حيث نحن بالفعل في حالة حرب تقريبًا. بدون اتفاق، سيرتفع التوتر، لكن ليس إلى مستوى الصراع”.

بالنسبة للدبلوماسيين الإسرائيليين، سيكون الإيرانيون “على بعد أسابيع قليلة” فقط من العتبة التكنولوجية التي تسمح لهم بتصنيع قنبلة ذرية، لكنهم سيظلون بحاجة إلى “أكثر من عام” لجعلها سلاحًا صالحًا للاستخدام. وهي مهلة شديدة الخطورة، في سياق دولي متوهج بالفعل.