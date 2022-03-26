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أول ظهور علني لوزير الدفاع الروسي بعد غياب استمر أسبوعين

السبت 26 مارس 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظهور علني لوزير الدفاع الروسي بعد غياب استمر أسبوعين



وكالات / سما /

ترأس وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اجتماعا للبحث في الميزانية العسكرية في أول ظهور علني له منذ أسبوعين، وفق مشاهد بُثّت اليوم السبت، بعد غياب أدى إلى تكهّنات بشأنه سعى الكرملين جاهدا إلى دحضها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تسجيل فيديو يظهر فيه شويغو مترئسا اجتماعا مخصصا للبحث في الميزانية الدفاعية لروسيا.

والمشاهد غير مرفقة بأي تأريخ، إلا أن الوزارة أشارت إلى اجتماع أجراه شويغو مع وزير المالية، أفادت وكالات روسية بأنه عقد يوم أمس، الجمعة، في 25 آذار/ مارس.

وفي الفيديو يؤكد الوزير أن طلبيات الأسلحة والتموين تجري وفق ما هو مقرر "على الرغم من الصعوبات التي نواجهها حاليا" من جراء العقوبات الدولية المفروضة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

والخميس الماضي، أشار الكرملين إلى محادثات جرت بين وزير الدفاع والرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة صدور تقرير "حول سير العملية العسكرية الخاصة"، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، داحضا التساؤلات التي أثارها غياب الوزير المطوّل عن الساحة في خضم نزاع مسلّح تخوضه بلاده.

وكان الكرملين قد نفى أيضا صحة تكّهنات حول الوضع الصحي للوزير.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "وزير الدفاع لديه حاليا انشغالات كثيرة"، مضيفا "لا وقت حاليا للأنشطة الإعلامية".

وإطلالات شويغو الإعلامية كثيرة عادة، وهو غالبا ما يظهر رفقة بوتين في سيبيريا.

#سيرغي شويغو #روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية #أوكرانيا

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