  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا: سيتم رفع نتائج التحقيق بنشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا للأمم المتحدة

السبت 26 مارس 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: سيتم رفع نتائج التحقيق بنشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا للأمم المتحدة



وكالات / سما /

صرح عضو بارز في مجلس الدوما (النواب) الروسي بأن نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والذي فتحته لجنة التحقيق الروسية، سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة.

وقال فيكتور فودولاتسكي، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي، في تصريح لوكالة "تاس" اليوم السبت: "أمر رئيس لجنة التحقيق (بشأن المختبرات البيولوجية) يجري تنفيذه. ويعمل محققون في المناطق التي سجلت فيها حالات تفش واسعة النطاق لمرض السل والتهاب الكبد، مما يدل على أنها من صنع الإنسان".

وأضاف: "بعد جمع المواد وتحليلها سيتم تقديمها إلى كل من الأمم المتحدة ومحكمة دولية أعتقد أنه من الضروري عقدها لمحاسبة قيادة أوكرانيا، التي سمحت بإجراء تجارب خطيرة على مواطنيها، وقيادة الولايات المتحدة التي مولت هذه المختبرات".

ومطلع الشهر الحالي، صرح إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الإشعاعات ومن السلاح الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، بأن أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا والبرنامج الذي تقوده الولايات المتحدة "لإصلاح" نظام الرعاية الصحية الأوكراني، أدت إلى ارتفاع لا يمكن السيطرة عليه في عدد الإصابات بأمراض معدية خطيرة للغاية.

وذكر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باسريكين الخميس أن الهيئة فتحت قضية جنائية بخصوص تطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل، وذلك بناء على معلومات حول إنشاء مختبرات بيولوجية سرية في أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

#أوكرانيا #روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية #المختبرات البيولوجية #الأمم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

رام الله : وزارة المالية تتجه إلى زيادة كبيرة في أسعار المحروقات في مناطق السلطة الفلسطينية

فايننشال تايمز: هذا ما تريده السعودية والامارات من أمريكا مقابل التعاون في النفط وإيران

الأزهر يعلق على قرار السعودية السماح للمرأة بالعمرة دون محرم

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

أسرار فاطيما".. بابا الفاتيكان يصلي بمناسبة نبوءة قديمة عن نهاية العالم

موقع مقرب من الكرملين: هل تنقذ روسيا العالم العربي من احتجاجات متوقعة بسبب أزمة الغذاء ؟

الزهار والعمادي يبحثان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات: 10% نسبة الاقتراع حتى الساعة العاشرة صباحاً

5 وفيات بينهم أطفال جراء اندلاع حريق في أحد المنازل ببلدة تفوح غرب الخليل

715 ألف ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في 50 هيئة محلية بالضفة

أسرار فاطيما".. بابا الفاتيكان يصلي بمناسبة نبوءة قديمة عن نهاية العالم

عملية بئر

مخاوف إسرائيلية من عودة"العمليات الفردية"..والشاباك يكشف السبب

الاتصالات الفلسطينية