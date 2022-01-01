تشكيل إدارات مدنية عسكرية جديدة في مناطق جنوبية من أوكرانيا واستخدام الروبل في التعاملات المالية

وكالات - سما-

صرح مسؤول روسي رفيع المستوى بأنه يجري حاليا تشكيل إدارات عسكرية مدنية جديدة في مناطق جنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

جاء ذلك في حديث أدلى به غيورغي مرادوف، المندوب الدائم لجمهورية القرم لدى الرئاسة الروسية ونائب رئيس وزراء القرم، في حديث لوكالة "نوفوستي".

وقال مرادوف: "لقد بدأ بالفعل تشكيل إدارات عسكرية مدنية جديدة هناك، وأطلق البث التلفزيوني والإذاعي الروسي، وأصبح الناس يستخدمون الروبل الروسي بشكل متزايد في تعاملاتهم. كل هذه خطوات في الاتجاه الصحيح، لأن جنوب شرق أوكرانيا كان دائما جزءا مهما من الحضارة الروسية، وكان ضمن مقاطعة تاوريسا (التاريخية الروسية)".

واشار مرادوف إلى أن الحديث يدور عن مقاطعة خيرسون وبعض مناطق جنوب مقاطعة زابوروجيه المطلة على بحر آزوف، بما فيها مدينتا ميليتوبول وبيرديانسك.

وأضاف مرادوف: "تاريخيا شكلت هذه المناطق مجمعا اقتصاديا واحدا مع شبه جزيرة القرم، وكانت توفر المواد الغذائية لتلبية احتياجات السياح الوافدين إلى القرم. ومن المهم تعزيز وتوحيد القوى السليمة في المجتمع المدني بجنوب أوكرانيا، ويمكن أن تكون تجربة سكان القرم في هذا الشأن مفيدة جدا".

وسيطر الجيش الروسي على خيرسون وجنوب زابوروجيه في وقت سابق من هذا الشهر في إطار العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"