شاهد: ظهور أشبه بالأفلام لزعيم كورويا الشمالية باختبار صاروخي

بيونغيانغ/سما/

بث التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية، لقطات أشبه بالأفلام، للزعيم الشمالي كيم جونغ أون، وهو يخرج مع اثنين من القيادات العسكرية، من حظيرة صواريخ بالستية، وهو يرتدي معطفا أسود ونظارة سوداء.



وخلال اللقطات، نظر جونغ مع الضابطين الكبيرين إلى ساعاتهم، قبل أن يزيح النظارة عن وجهه في لحظة ما، ويعطي إشارة برأسه، ليقوم جندي بالإشارة لمركبة تحمل صاروخا بالستيا ضخما بالخروج من الحظيرة.



ويعتقد أن المقطع يتعلق بإشراف الزعيم الشمالي، على اختبار نوع جديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات الخميس.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنها تجربة لإطلاق صاروخ باليستي جديد، عابر للقارات من طراز، هواسونغفو-17 بتوجيه مباشر من الزعيم الكوري.



وأطلق على هواسونغفو-17 لقب الصاروخ الوحش، وكان كشف عنه عام 2020، واختبر اليوم للمرة الأولى بنجاح.



وكشف عنه للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، لكن لم يسبق أن تم اختباره بنجاح في السابق. وبحسب الوكالة الرسمية، ارتفع الصاروخ الذي أُطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي إلى أقصى مداه البالغ 6248 كيلومترا لمسافة 1090 كيلومترا لمدة أربع دقائق و52 ثانية قبل أن يصيب بدقّة المنطقة المحدّدة مسبقاً في المياه المفتوحة في بحر اليابان.



ونقلت الوكالة عن الزعيم الشمالي إشادته بالسلاح الاستراتيجي، وقال إنه "سيجعل العالم بأسره، يدرك مرة أخرى بوضوح بأس قواتنا المسلحة".