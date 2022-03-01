فيديو: بايدن يأكل البيتزا مع جنود أمريكيين متمركزين في بولندا

وكالات/سما/

تفقّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عسكريين أمريكيين متمركزين في بولندا، على مقربة من الحدود الأوكرانية.

وبعدما حطّت طائرته في مدينة جيشوف التي تبعد حوالي 80 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، بدأ بايدن زيارة تستمر يومين بلقاء عسكريي الفرقة 82 المجوقلة في الجيش الأمريكي.

وكانت هذه الفرقة الأخيرة التي غادرت أفغانستان الصيف الماضي، وهي ضمن القوات المنتشرة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي لتعزيز حضور القوات الأمريكية في إطار مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومازح “القائد الأعلى” للقوات المسلّحة الأمريكية التي عزّزت انتشارها في شرق أوروبا ومن بينها قوة قوامها 10500 جندي منتشرين في بولندا، العسكريين الذين كانوا يقصّون شعرهم.

بعدها جلس الرئيس وسط الجنود في قاعة الطعام وتناول قطعة بيتزا.

وشكر بايدن الجنود مرارا وصافحهم مبتسما والتقط معهم صور “سيلفي”.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة “أنتم وسط معركة بين الأنظمة الديموقراطية والاستبدادية”، وتابع “ما تفعلونه مهم جدا، حقا مهم”.

وتأتي زيارة بولندا غداة يوم حافل بالقمم شهدته بروكسل التي استضافت اجتماعات للحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، قال بعدها بايدن إن حلف شمال الأطلسي أصبح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا “موحّدا أكثر من أي وقت مضى”.