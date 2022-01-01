موسكو: مقاطعة الغاز الروسي ستكون لها "عواقب وخيمة" على الاقتصاد العالمي

موسكو/سما/

قال ديمتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، إن "رفض شراء الغاز بالروبل يمكن أن يؤدي إلى أزمة عدم سداد، ونتيجة لذلك، سلسلة من حالات الإفلاس على المستوى العالمي".



وأضاف بيرشيفسكي على قناة "روسيا 24"، اليوم الجمعة: "قد يؤدي الإحجام المتوقع للأطراف الأجنبية عن قبول المدفوعات الروسية بالروبل، إلى سلسلة من ردود الفعل التي ستنتشر إلى أنواع أخرى من الالتزامات".



وأردف: "ومن بين العواقب حظر المعاملات، وتجميد الضمانات، والأصول، وإغلاق خطوط الائتمان".



وأوضح بيرشيفسكي: "سيضطر المقرضون إلى شطب القروض المقدمة للمقيمين الروس باعتبارها غير نافذة، ونتيجة لذلك، قد تضاف أزمة عدم السداد، المصحوبة بسلسلة من حالات الإفلاس، إلى الطاقة الحالية والخدمات اللوجستية، وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية في التمويل الدولي وتسبب انهيار السوق".





وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "دول الخليج، بما في ذلك قطر والإمارات والسعودية، تعلن التزامها بنظام الحصص بموجب اتفاق أوبك +".



وأضاف بوغدانوف في مقابلة مع "RT": "فيما يتعلق بالنفط والغاز، يعلن أصدقاؤنا وشركاؤنا العرب التزامهم ليس فقط بالعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا بالقرارات المتخذة بصيغ مختلفة، في المنظمات الدولية متعددة الأطراف، مثل أوبك+، ومنتدى الدول المصدرة للغاز".



وأوضح أنه "في إطار هذه الآليات تم اتخاذ قرارات شاركت في تطويرها كل من روسيا، وبلدان الخليج، ونؤكد من جديد استعدادنا لمتابعة القرارات التي اتخذت بشكل جماعي".