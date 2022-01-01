  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة

الجمعة 25 مارس 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة



القاهرة/سما/
توفي الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عاما.
 
وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة.
 
ونشر درويش صورتين للفنان الراحل معلقا عليها "الملك والدوام لله.. الفنان أحمد حلاوة في ذمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أكد خبر الوفاة، وقال "إنه لم تحدد حتى الآن موعد الجنازة".
 
وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل، أكدت أمس أن والدها يتواجد على جهاز تنفس صناعي بالمستشفى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة.
#الفنان المصري احمد حلاوة #وفاة الفنان المصري احمد حلاوة

الأكثر قراءة اليوم

الممثل الخاص لبوتين يستقيل من منصبه ويغادر روسيا.. اين اختفى وزير الدفاع ؟

جنرال إسرائيلي يعيد طرح توطين سكان غزة بسيناء "برعاية عربية"

يديعوت : تسهيلات إسرائيلية جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

صحيفة: مصر أرسلت رسالة هامة لـ"حماس" بشأن القمة الثلاثية في شرم الشيخ

معاريف تكشف تفاصيل جديدة حول عملية “مترو أنفاق حماس”

لماذا منعت السعوديّة بثّ الصلوات وأدائها عبر وسائل الإعلام؟.. جدل وامتعاض

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

666

هآرتس: هل عملية بئر السبع لها علاقة بأحداث الضفة والقدس ؟

ررر

معاريف: "إسرائيل" في رمضان.. عين على "قبضة الأحرار" وأخرى تقرأ لقاء "عباس-عبد الله"

مم

موقع مقرب من الكرملين: هل تنقذ روسيا العالم العربي من احتجاجات متوقعة بسبب أزمة الغذاء ؟

سسسس

فايننشال تايمز: هذا ما تريده السعودية والامارات من أمريكا مقابل التعاون في النفط وإيران

لامبرت: هذا ما سيبحثه بلينكين أثناء زيارته لرام الله وتل أبيب

الاتصالات الفلسطينية