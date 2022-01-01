وفاة الفنان المصري أحمد حلاوة

القاهرة/سما/
توفي الفنان المصري، أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 73 عاما.
وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة.
ونشر درويش صورتين للفنان الراحل معلقا عليها "الملك والدوام لله.. الفنان أحمد حلاوة في ذمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أكد خبر الوفاة، وقال "إنه لم تحدد حتى الآن موعد الجنازة".
وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل، أكدت أمس أن والدها يتواجد على جهاز تنفس صناعي بالمستشفى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة.