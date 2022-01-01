قمة رباعية تجمع الأردن ومصر والامارات والعراق في العقبة

عمان/سما/

يعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، لقاء رباعيا يضم ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في العقبة جنوب المملكة.

وذكرت قناة "المملكة" الرسمية أن العاهل الأردني يعقد، الجمعة "لقاء تشاوريا" مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة (325 كلم جنوب عمان) على البحر الأحمر.





ويأتي اللقاء قبيل جولة يبدأها، السبت، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

كما يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في شرم الشيخ.

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، نظرائه من الإمارات والمغرب والبحرين، إلى لقاء في إسرائيل، التي سيزورها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حسبما ذكر بيان للخارجية الإسرائيلية اليوم، الجمعة. وسيقوم بلينكن بجولة إقليمية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والسعودية والإمارات.

وسيعقد لقاء وزراء الخارجية المشترك، يومي الأحد والإثنين، المقبلين. ووصف بيان الخارجية الإسرائيلية هذا اللقاء بأنه "قمة سياسية تاريخية".

وفي موازاة ذلك، جاء في بيان للناطق العسكري الإسرائيلي، اليوم، أن وفدا عسكريا إسرائيليا قام بزيارة رسمية إلى المغرب، وعاد إلى إسرائيل أمس، الخميس.

وبحسب البيان، فإنه ترأس الوفد طال كالمان، رئيس شعبة الإستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن المواجهة مع إيران. وشارك في الوفد رئيس لواء العمليات في شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي يُرمز إليه بالحرف "غ"، ورئيس شعبة العلاقات الخارجية، إفي دفرين.