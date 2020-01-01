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"الصحة الإسرائيلية" تسجّل 5843 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 25 مارس 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة الإسرائيلية" تسجّل 5843 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 5843 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، إلى جانب تسجيل 12,005 إصابات يوم أمس الخميس.

وأشارت "الصحة الإسرائيلية" إلى أنها أجرت 66,986 فحصًا للكشف عن الإصابة بالفيروس يوم أمس، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 17.92%. ولا يزال معامل تناقل العدوى أكثر من 1.4، ما يدل على استمرار تفشي الفيروس.

ووفقًا للمعطيات، يرقد 753 مصابًا في المستشفيات، بينهم 300 مصاب في حالة حرجة، منهم 130 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10460 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020، بعد تسجيل 18 حالة وفاة في الـ  48ساعة الأخيرة.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #وباء كورونا

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