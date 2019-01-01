  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وصفته بـ"الوقح".. الأمم المتحدة تحدد شرطا لإسرائيل للسماح لها بإقامة معرض في مقرها

الجمعة 25 مارس 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصفته بـ"الوقح".. الأمم المتحدة تحدد شرطا لإسرائيل للسماح لها بإقامة معرض في مقرها



القدس المحتلة / سما /

أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن الأمم المتحدة اشترطت طلب إسرائيل إقامة معرض في مقرها في نيويورك بإزالة الإشارات إلى القدس كعاصمة لإسرائيل، مما أثار احتجاجا من سفيرها جلعاد أردان.

المعرض، الذي يحمل عنوان "الكنيست يحتفل بعامه السبعين - البرلمان يصوغ المجتمع الإسرائيلي"، عرض سابقا في مطار بن غوريون في عام 2019.

ووفقا لقناة 12، طلب الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إقامة المعرض في مقر الأمم المتحدة، وجاء الرد بأن ذلك مشروط بإزالة عدد من العناصر. ومن بين المحتوى المرفوض بند حول قانون أساسي شبه دستوري تم تمريره في عام 1980 يعترف بالقدس كعاصمة "كاملة وموحدة" لإسرائيل.

وقالت الأمم المتحدة: "يرجى محو الصورة رقم 43.. وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، فإن القانون الأساسي: القدس، عاصمة إسرائيل، غير صالح من وجهة نظرنا"، مضيفة: "هذه قضية حساسة والمعلومات الواردة تتعارض مع القانون الدولي".

وأفادت القناة بأن الأمم المتحدة طلبت من إسرائيل أيضا إزالة النص المصاحب لصورة الكنيست الذي يصف القدس بأنها "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ومدينتهم المقدسة".

وقالت الأمم المتحدة: "هذا الاقتباس لا صلة له بالصورة وسيساعد محوه على منع التناقضات مع القانون الدولي والحساسيات السياسية".

وردا على هذه الطلبات، قدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، احتجاجا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب منه عرض المعرض دون تعديلات.

وقال أردان إن "المطلب الوقح للأمم المتحدة بفرض رقابة على المعرض وإزالة الصور التي تعكس تاريخنا الوطني هو في الواقع طلب لإعادة كتابة تاريخ إسرائيل ولن نوافق على ذلك بأي شكل من الأشكال".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

الأكثر قراءة اليوم

الممثل الخاص لبوتين يستقيل من منصبه ويغادر روسيا.. اين اختفى وزير الدفاع ؟

جنرال إسرائيلي يعيد طرح توطين سكان غزة بسيناء "برعاية عربية"

لماذا منعت السعوديّة بثّ الصلوات وأدائها عبر وسائل الإعلام؟.. جدل وامتعاض

علماء غربيون : متحور كورونا القادم أكثر خطورة وأسرع انتشارا

أسعار صرف العملات

رسميًا: أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم في قطر

أمين عام حلف الناتو: علينا أن نضمن ألا يتحول الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحرب عالمية

الأخبار الرئيسية

يديعوت : تسهيلات إسرائيلية جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

معاريف تكشف تفاصيل جديدة حول عملية “مترو أنفاق حماس”

صحيفة: مصر أرسلت رسالة هامة لـ"حماس" بشأن القمة الثلاثية في شرم الشيخ

تهديدات إسرائيلية للفصائل الفلسطينية عبر الوسيط المصري وهذا ما جاء فيها ..

على مستوى وزراء الخارجية.. اجتماع إسرائيليّ - أميركيّ - إماراتيّ في القدس المحتلة

الاتصالات الفلسطينية