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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الجمعة 25 مارس 2022 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 24/3/2022:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (429) شاحنة

استيراد عدد 412 شاحنة

تصدير عدد 17 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 175 شاحنة

كميات البترول الواردة:

استيراد 31 شاحنة سولار 

استيراد 5 شاحنات بنزين

استيراد 24 شاحنة غاز

ادخال 15 شاحنة وقود لمحطة الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 678 مسافر إلى الجانب الفلسطيني

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 743 مسافر قادمين من الجانب المصري.

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