مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 24/3/2022:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (429) شاحنة
استيراد عدد 412 شاحنة
تصدير عدد 17 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 175 شاحنة
كميات البترول الواردة:
استيراد 31 شاحنة سولار
استيراد 5 شاحنات بنزين
استيراد 24 شاحنة غاز
ادخال 15 شاحنة وقود لمحطة الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 678 مسافر إلى الجانب الفلسطيني
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 743 مسافر قادمين من الجانب المصري.