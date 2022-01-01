الممثل الخاص لبوتين يستقيل من منصبه ويغادر روسيا.. اين اختفى وزير الدفاع ؟

وكالات

كشفت تقارير روسية أن أناتولي تشوبايس، المبعوث الدولي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقال من منصبه، ليكون أكبر مسؤول يغادر الكرملين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأشارت التقارير إلى أن تشوبايس، الذي تولى تنسيق أهداف روسيا للتنمية المستدامة على المستوى الدولي، موجود حاليا مع زوجته بتركيا.



وبعد بدء حملة الغزو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة المعارض الروسي بوريس في ذكرى مقتله وهو ما بدا للناس أنه انتقاد للسلطة، دون أن يعلق على ذلك.

في سياق متصل نفى الكرملين الشائعات بشأن مكان وزير الدفاع سيرجي شويجو، الذي لم يظهر علانية منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف” وزير الدفاع مشغول للغاية” مضيفا ” من المفهوم بصورة كاملة” أن هذا ليس وقت الظهور الاعلامي.

وكانت وسائل الاعلام الروسية قد أعربت عن دهشتها أن شويجو لم يظهر علنا منذ 11 آذار/مارس الجاري، في ظل تكهنات بشأن معاناته من مشاكل صحية محتملة تتعلق بالقلب.

ونفى بيسكوف هذه التقارير، وطلب من الصحفيين التحدث مع وزارة الدفاع.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نعم، تشوبايس استقال بمحض إرادته. أما مغادرته لروسيا أو البقاء فيها، فهذا شأن يخصه".



وباستثناء بيسكوف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، فإن القليل من المسؤولين المقربين من الرئيس بوتين ظهروا في وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة.



وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميكليلو بودولياك، الأربعاء، من الغريب أن أكبر مسؤولين أمنيين، وهما وزير الدفاع، سيرغي شويغو، وقائد الأركان، فاليري جيراسيموف، "لا يظهران"، فضلا عن مسؤولي أجهزة الاستخبارات الروسية.