فيديو قديم.. بايدن يدعو لهجوم بري واحتلال يوغوسلافيا على الطريقة الألمانية - اليابانية

وكالات

في فيديو يعود لأيام حرب الناتو على يوغوسلافيا عام 1999، دعا السناتور الأمريكي آنذاك جو بايدن إلى شن هجوم بري واحتلال يوغوسلافيا على غرار ما حدث في ألمانيا أو اليابان في الماضي.

وفي مقابلة تلفزيونية في مايو 1999، قال بايدن، الذي كان يعتبر من أبرز الصقور في واشنطن وقتها: "ربما هناك ثلاثة أشخاص فقط هنا في واشنطن يعتقدون أننا يجب أن نذهب مباشرة إلى بلغراد ونعتقل (الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان) ميلوسيفيتش.. الكونغرس الجمهوري لن يصوت حتى على القصف. والناتو لن يوافق على فكرة نشر قوات برية".

وتابع: "كنت أقول (دائما) إن علينا أن نذهب إلى عملية برية؛ وعلينا أن نعلن أنه سيكون هناك ضحايا أمريكيون. يجب أن نذهب إلى بلغراد ويجب أن يكون هناك احتلال على الطريقة اليابانية الألمانية لهذا البلد"، مضيفا أنه ينبغي أيضا تنظيم "محاكمات علنية" هناك.

وفي فيديو قديم آخر تداوله نشطاء أمريكيون دعا بايدن لقصف صربيا وتدميرها عن بكرة أبيها.

وتصادف اليوم 24 مارس، الذكرى السنوية الـ23 لبدء عدوان الناتو على يوغوسلافيا، والذي استمر 78 يوما وأدى، حسب بعض التقديرات، إلى مصرع نحو 5 آلاف شخص وإصابة 10 آلاف.