رسميًا: أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم في قطر

وكالات / سما /

ضَمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل الرسمي عن قارة آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر دون أن يخوض مباريات الجولة التاسعة من التصفيات النهائية، برفقة المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد 21 نقطة.

واستفاد المنتخب السعودي من خسارة أستراليا أمام اليابان بهدفين نظيفين ليحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 19 نقطة وفي جعبته مباراتين، وهو الرقم الذي لن يتمكن المنتخب الأسترالي من الوصول له بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية مشواره في التصفيات.

وسيلعب المنتخب السعودي المباراتين المتبقيتين اليوم أمام الصين الساعة الخامسة مساءً، فيما يختتم مشواره في التصفيات أمام أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

ولعب المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية حتى الآن 8 مباريات، فاز في 6 مواجهات وتعادل مرة واحدة وخسارة وحيدة من اليابان.