  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميًا: أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم في قطر

الخميس 24 مارس 2022 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا: أول منتخب عربي يتأهل لكأس العالم في قطر



وكالات / سما /

ضَمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل الرسمي عن قارة آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر دون أن يخوض مباريات الجولة التاسعة من التصفيات النهائية، برفقة المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد 21 نقطة.

واستفاد المنتخب السعودي من خسارة أستراليا أمام اليابان بهدفين نظيفين ليحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 19 نقطة وفي جعبته مباراتين، وهو الرقم الذي لن يتمكن المنتخب الأسترالي من الوصول له بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية مشواره في التصفيات.

وسيلعب المنتخب السعودي المباراتين المتبقيتين اليوم أمام الصين الساعة الخامسة مساءً، فيما يختتم مشواره في التصفيات أمام أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

ولعب المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية حتى الآن 8 مباريات، فاز في 6 مواجهات وتعادل مرة واحدة وخسارة وحيدة من اليابان.

#كأس العالم #منتخب عربي #المنتخب السعودي #السعودية #قطر #التصفيات النهائية #اليابان

الأكثر قراءة اليوم

الرجل الثاني في الجزائر يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية ..

غزاوي يستلم 100 ألف شيقل بالخطأ

محلل روسي: بوتين ومحمد بن سلمان يعلنان انتهاء الدولار

الكابينيت يناقش تبعات الحرب بأوكرانيا على عدوان اسرائيلي قادم ضد قطاع غزة

رغم استشهاده..وزير اسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع !

الناتو يكشف عن عدد قتلى الجنود الروس في أوكرانيا .. “رقم صادم” يخفيه بوتين

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

ح

اشتية يبحث مع فارهيلي الدعم الأوروبي ومشاريع الغاز في قطاع غزة

هل يفعلها بايدن ويعطل المساعدات؟ قلق بعد تلميحات أمريكية تخص تأخير المساعدات ومراجعتها ومعاييرها..

القناة السابعة: آلاف العمال حصلوا على تصاريح مزورة عقب اختراق موقع "الإدارة المدنية"

JxuNn

مواعيد الدوام بمدارس الأونروا في غزة خلال شهر رمضان والتوقيت الصيفي

“لقد كان إسلاميًا متطرفًا ورعًا”.. هارتس تكشف تفاصيل جديدة عن "ابو القيعان" ومحاولات اعادة "تأهيله"

الاتصالات الفلسطينية