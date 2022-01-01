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فنجان قهوة يكشف قاتلاً بعد 30 عاماً

الخميس 24 مارس 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنجان قهوة يكشف قاتلاً بعد 30 عاماً



وكالات / سما /

حُكم على أسترالي أدين قتل امرأة، بالسجن 26 عاما على الأقل، بعد أن قبضت عليه الشرطة بفضل مطابقة الحمض النووي لشقيقه مع آثار تركها هو على فنجان قهوة في مسرح الجريمة.

وقبضت الشرطة على ماثيو دونالد تيلي في فيكتوريا الأسترالية، بفضل حمضه النووي التي تركها على فنجان قهوة احتساه قبل الجريمة، ومثل أمام المحكمة العليا في جنوب أستراليا، التي حكمت عليه بالسجن المؤبد.

وعثر على الضحية سوزان بول في 1993، غارقة في دمائها في متجر كانت تعمل به، بعد أن تعرضت لما لا يقل عن 18 طعنة.

وبعد مقارنة الحمض النووي على فنجان القهوة مع الحمض النووي لشقيق المتهم، توجه فريق من المحققين إلى فيكتوريا لاستجوابه.

وحسب التحقيقات، تقول النيابة إنه قتل المرأة في المتجر قبيل إغلاقه، حيث تناول فنجان قهوة معها قبل قتلها، وفق ديلي ميل البريطانية. 

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