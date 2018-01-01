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يحقق حلم الشهادة الثانوية بعدما بلغ 101 عام

الخميس 24 مارس 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
يحقق حلم الشهادة الثانوية بعدما بلغ 101 عام



وكالات / سما /

تَمَكّن رجل اضطر لترك المدرسة في ثلاثينيات القرن الماضي، من الحصول على الشهادة الثانوية وهو يبلغ من العمر 101 عام.

وقالت هيئة التعليم في مقاطعة جيفرسون بولاية فرجينيا الغربية: إن ميريل بيتمان كوبر، البالغ من العمر 101 عام، كان منتظمًا في مدرسة "ستورر"؛ لكنه اضطر إلى ترك التعليم سنة 1938 عقب انتقاله ووالدته لأسباب مالية إلى فيلادلفيا.

وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، أعرَبَ "كوبر" عن أسفه لعدم تخرجه من الثانوية، خلال زيارة قام بها سنة 2018 إلى حرم مدرسته السابقة؛ وهو ما جعل أفرادًا من عائلته يتواصلون مع مدارس المقاطعة.

وأثمرت الجهود في مارس الجاري، عن منح "كوبر" شهادة ثانوية فخرية من مدارس مقاطعة جيفرسون، في حفل تَخَرّجٍ حَضَرته عائلته.

وخلال الحفل، قال مدير مدارس مقاطعة جيفرسون بوندي ليرن: "تلتزم مدارس مقاطعة جيفرسون بمساعدة كل طالب، صغيرًا كان أم كبيرًا، على تحقيق أحلامه".

وأضاف "ليرن": "بالنسبة للسيد كوبر، كان ذلك يعني الحصول على شهادة الثانوية العامة.. يُشرّفنا المساعدة في جعل هذا الحلم يتحول لحقيقة".

#الثانوية #الشهادة #المدرسة #ولاية فرجينيا

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