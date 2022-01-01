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مقتل أربعة أشخاص في ظروف غامضة في مدينة مونترو السويسرية

الخميس 24 مارس 2022 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل أربعة أشخاص في ظروف غامضة في مدينة مونترو السويسرية



وكالات - سما-

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في ظروف غامضة في مدينة مونترو السويسرية.

وأعلنت الشرطة السويسرية، العثور على أربعة قتلى أسفل مبنى في مدينة مونترو المطلة على بحيرة، فيما نقل شخص خامس إلى مستشفى في حالة خطيرة.

وأفادت صحيفة "بليك" اليومية السويسرية، بأن 5 أشخاص قفزوا من الطابق السابع من مبنى في مدينة مونترو، ولقي أربعة حتفهم وأصيب واحد بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن تحقيقا بدأ بالحادث، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وقال ألكسندر بيسينز، المتحدث باسم شرطة المنطقة، لوكالة "أسوشيتيدبرس" إنه لا يستطيع تأكيد التقرير الإخباري لصحيفة "بليك"، الذي قالت فيه إن الخمسة قفزوا من المبنى.

وتشتهر مونترو، وهي مدينة ريفية على ضفاف بحيرة، بكونها نقطة جذب سياحي وخاصة بمهرجان الجاز السنوي.

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